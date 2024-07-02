Хельсинки предоставит США доступ к 15 военным объектам в Финляндии

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Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, согласно которому Хельсинки обязуется предоставить американской стороне доступ к 15 военным объектам на территории страны.

Помимо прочего, документ предусматривает размещение на территории Финляндии американской военной техники и ресурсов, а также доступ на территорию страны и передвижение в его пределах самолетов, судов и транспортных средств армии США. Кроме того, Хельсинки обязуется обеспечивать безопасность американского военного контингента, а также объектов и территорий, которые они используют.

При этом финский МИД отмечает, что документ не подразумевает присутствия в стране американских военных на постоянной основе - размещенные в Финляндии военнослужащие армии США будут находиться в стране на ротационной основе.

Ранее аналогичное оборонное соглашение с США, согласно которому, помимо прочего, предполагается предоставление американской армии доступ к военным объектам в стране, подписало правительство Швеции.

Согласно договору, подписанному главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Швеции Полом Юнсоном в декабре прошлого года, американская армия получила доступ к шведским учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 населенных пунктах страны.

Таким образом, вступление Финляндии и Швеции в НАТО создало благоприятные предпосылки для расширения военного присутствия США в Северной Европе.