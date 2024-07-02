Войти
Военное обозрение

Хельсинки предоставит США доступ к 15 военным объектам в Финляндии

441
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, согласно которому Хельсинки обязуется предоставить американской стороне доступ к 15 военным объектам на территории страны.

Помимо прочего, документ предусматривает размещение на территории Финляндии американской военной техники и ресурсов, а также доступ на территорию страны и передвижение в его пределах самолетов, судов и транспортных средств армии США. Кроме того, Хельсинки обязуется обеспечивать безопасность американского военного контингента, а также объектов и территорий, которые они используют.

При этом финский МИД отмечает, что документ не подразумевает присутствия в стране американских военных на постоянной основе - размещенные в Финляндии военнослужащие армии США будут находиться в стране на ротационной основе.

Ранее аналогичное оборонное соглашение с США, согласно которому, помимо прочего, предполагается предоставление американской армии доступ к военным объектам в стране, подписало правительство Швеции.

Согласно договору, подписанному главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Швеции Полом Юнсоном в декабре прошлого года, американская армия получила доступ к шведским учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 населенных пунктах страны.

Таким образом, вступление Финляндии и Швеции в НАТО создало благоприятные предпосылки для расширения военного присутствия США в Северной Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
27.03.2008
Финляндия купит для НАТО три "Боинга"
25.03.2008
В 2007 году Норвегия увеличила объем экспорта вооружений на 18 проц.
27.09.2007
Северяне размышляют о российской угрозе
05.07.2007
НАТО ЗАКУПИТ C-17
29.06.2007
Второй в Европе
22.06.2007
НАТО приобретет у Boeing три самолета военно-транспортной авиации
30.05.2007
"Гриппен" уходит в небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных