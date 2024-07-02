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ТАСС

Welt: Украине нужно около 200 тыс. новобранцев, чтобы устранить нехватку сил

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Солдаты ВСУ во время отработки навыков городского боя
Солдаты ВСУ во время отработки навыков городского боя.
Источник изображения: Фото: REUTERS

По данным газеты, с февраля 2022 года ВСУ потеряли сотни тысяч бойцов убитыми и ранеными

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Киеву необходимо мобилизовать около 200 тыс. человек до конца 2024 года, чтобы решить проблему с нехваткой личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале газеты Die Welt.

По ее информации, с февраля 2022 года ВСУ потеряли сотни тысяч бойцов убитыми и ранеными, однако точное число издание не приводит. Чтобы восполнить недостаток сил, Киеву требуется не менее 50 тыс. новобранцев ежеквартально. Однако, указали источники газеты в западных спецслужбах, Украина не справляется с этой задачей и "значительно отстает от заданных показателей".

Одним из способов решения проблемы украинские власти считают принятый в мае закон, благодаря которому удалось за последние два месяца отправить в зону боевых действий около 2,8 тыс. заключенных, сообщили изданию в Министерстве юстиции Украины. В то же время эксперты, чье мнение приводит Die Welt, полагают, что с учетом подготовки таких бойцов Украине потребуется мобилизовать значительно больше 200 тыс. человек.

С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации, который позволит призвать в армию сотни тысяч украинцев. Всеобщая мобилизация в стране была объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им за несколькими исключениями запрещен выезд за рубеж. По данным украинских СМИ, мужчины стараются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видеозаписи случаев насильственной мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Периодически всплывают факты избиения мужчин в военкоматах. 

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Страны
Украина
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