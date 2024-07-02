Цивилева: фонд "Защитники Отечества" с начала работы зарегистрировал 1,4 млн обращений

70% обращений принадлежат действующим военнослужащим, отметила заместитель министра обороны

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный фонд "Защитники Отечества" с момента открытия получил более 1,4 млн обращений, 70% из которых принадлежат действующим военнослужащим. Об этом в ходе открытия военно-социального центра в Москве заявила заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"На сегодняшний день фонд "Защитники Отечества" получил более 1,4 млн обращений и запросов на оказание помощи. Из них 70% касаются именно действующих военнослужащих", - сказала она.

В понедельник в Москве открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны РФ. В нем военнослужащие, участники специальной военной операции смогут получить административные, информационные, страховые и финансовые услуги.