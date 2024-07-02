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ТАСС

В России испытали вакуумную пушку, стреляющую в дроны сверхлегкой сеткой

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БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: icdn.lenta.ru

Гендиректор компании "Первый дирижабль" Полина Албек отметила, что образец пушки оснащен стволом длиной 6 метров, 1,5-тонная разработка перемещается на прицепе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Вакуумная пушка для противодействия дронам, выстреливающая в них сверхлегкой и сверхпрочной сеткой размером 3 на 3 м, испытана в России. Об этом сообщила генеральный директор компании "Первый дирижабль" Полина Албек.

"По данной вакуумной пушке у нас уже есть минимальный образец на нашем производстве. Главный конструктор эту гипотезу отработал, вакуумный залп возможен. 3 на 3 [м] нам удалось сейчас отстрелить сетку, если я не ошибаюсь, [на расстояние] порядка 240 метров, но это ограничено нашим испытательным цехом. Но еще месяца два-три, и мы сдадим подобную историю. Все комплектующие российские. Наведение, оптика российские", - сказала она в ходе конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА".

По словам Албек, сейчас образец вакуумной пушки оснащен стволом длиной 6 м, 1,5-тонная разработка перемещается на прицепе. Как следует из презентации гендиректора компании, сейчас в проработке техническая документация и расчеты, которые обеспечат выстрел сетки размером 6 на 6 м на дальность до 600 м.

Конференция "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" проходит 1-2 июля в Санкт-Петербурге. Организатором выступил центр компетенций в области беспилотных технологий RuDrones, соорганизатором - АО "НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха). 

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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