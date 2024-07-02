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Балтийский завод начал строить судно атомно-технического обслуживания

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В Санкт-Петербурге началась резка металла для строительства многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Оно предназначено для технологического и технического обслуживания атомных энергетических установок морских судов.

Как сообщает пресс-служба Балтийского завода, МСАТО планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Оно заменит судно "Имандра" проекта 1948.

МСАТО

Балтийский завод


В задачи МСАТО входит прием, подготовка и загрузка в реакторы свежего ядерного топлива, выгрузка и отправка на переработку отработавшего топлива, ревизия оборудования реакторной установки, транспортировка радиоактивных отходов.

Район эксплуатации: западный и восточный район Арктики в том числе Баренцево, Белое, Печорское, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское море, северная часть Японского моря.

Длина МСАТО достигает 158,8 м, водоизмещение - 22718 тонн.

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Страны
Япония
Компании
Балтийский завод
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
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