Балтийский завод начал строить судно атомно-технического обслуживания

В Санкт-Петербурге началась резка металла для строительства многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Оно предназначено для технологического и технического обслуживания атомных энергетических установок морских судов.

Как сообщает пресс-служба Балтийского завода, МСАТО планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Оно заменит судно "Имандра" проекта 1948.

МСАТО Балтийский завод

В задачи МСАТО входит прием, подготовка и загрузка в реакторы свежего ядерного топлива, выгрузка и отправка на переработку отработавшего топлива, ревизия оборудования реакторной установки, транспортировка радиоактивных отходов.

Район эксплуатации: западный и восточный район Арктики в том числе Баренцево, Белое, Печорское, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское море, северная часть Японского моря.

Длина МСАТО достигает 158,8 м, водоизмещение - 22718 тонн.