Эксперт Суконкин: изучение ATACMS позволит выявить ее критические возможности

Изучение характеристик американской оперативно-тактической ракеты ATACMS даст возможность выявить критические возможности этого оружия. Об этом 1 июля «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

Ранее в этот день стало известно, что российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракеты ATACMS. В их распоряжении имеются блок лазерных гироскопов и GPS модуль. У специалистов есть возможность изучить работу систем ATACMS на всем протяжении полета. Также они могут корректировать курс.

«Изучение позволяет выявлять критические возможности ракеты. Пример — возможности ракеты по маневрированию. Из этого можно делать выводы, допустим, с какими зенитными ракетами она может избежать встречи, а с какими — нет, с какой точностью она может прилететь. Либо, если будет радиоэлектронное воздействие на это оборудование с нашей стороны, то какой результат может быть достигнут, насколько можно изменить характеристики приборов, чтобы они выдавали какие-то погрешности, которые не позволят ракете прилететь в заданную точку. То есть смысл исследования примерно в том, чтобы найти вот эти критические данные. Понять, откуда и до куда мы можем влиять на ее полет, а где не можем», — сказал Суконкин.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Масса ракеты составляет от 1320 до 1670 кг, длина — 3,96 м, размах крыльев — 1,4 м. Дальность лежит в диапазоне от 140 до 300 км. Все ракеты имеют инерциальные головки самонаведения.

Ракеты ATACMS США начали поставлять Украине в 2023 году. В частности, 23 июня 2024 года, российские средства противовоздушной обороны сбили над Севастополем четыре таких ракеты. Одна отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе. Количество раненых при этом обстреле составило более 150 человек, четыре человека погибли.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.