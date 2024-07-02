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Интерфакс-АВН

Парламент Финляндии единогласно одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с США

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Флаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day

Хельсинки. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Парламент Финляндии на заседании в понедельник единогласно одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами.

"Соглашение является гарантией, что крупнейшая в мире армия защитит нас. Помимо членства в НАТО, это довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа", - заявил ранее на пресс-конференции министр обороны Антти Хякканен после представления документа в парламент. Никто не смеет оказывать на Финляндию давление или дестабилизировать страну военным путем, добавил он.

Согласно соглашению, Финляндия открывает ряд регионов для возможного использования американскими войсками. В страну разрешено доставлять американских солдат, оборонную технику, припасы, материальные средства. Кроме того, здесь будут располагаться объекты, доступные только для Соединенных Штатов. В их число входят авиабазы, гарнизонные и тренировочные базы, а также складские площади.

Закон о ядерной энергии запрещает хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Однако, как заявил Хяккянен, "ядерное оружие не было исключено из соглашения, Финляндия привержена ядерной защите НАТО и Соединенных Штатов".

Основой для соглашения стал подписанный ранее договор о членстве страны в НАТО.

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Страны
США
Финляндия
Проекты
NATO
Ядерный щит
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