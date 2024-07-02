Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 1 июля. Как сообщило Минобороны Финляндии, власти страны направят ВС Украины дополнительный пакет военной помощи. Президент страны по предложению правительства принял решение по данному вопросу 28 июня.

Это 24-й пакет военной помощи, который Финляндия передает Украине. По расчетам, замена вооружений и военной техники, поставленных в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 159 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет около 2,2 млрд. евро.

Традиционно в целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения, МО Финляндии не раскрывает подробности о составе пакета помощи, способе и сроках его доставки. При принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Кроме того, Финляндия участвует в инициативе Чехии по совместной закупке боеприпасов для ВС Украины. Инициатива предполагает финансирование несколькими европейскими странами закупок снарядов, используя связи чешских поставщиков. Для участия в инициативе необходимые средства были выделены из бюджета МО Финляндии.

Финляндия также решила принять участие в коалиции по бронетехнике, возглавляемой Польшей, Германией и Италией, и в коалиции информационных технологий, возглавляемой Эстонией и Люксембургом.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, три бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы и боеприпасы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, боеприпасы различных калибров, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.