Войти
ЦАМТО

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

450
0
-1
Флаги Финляндии и Украины
Флаги Финляндии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 июля. Как сообщило Минобороны Финляндии, власти страны направят ВС Украины дополнительный пакет военной помощи. Президент страны по предложению правительства принял решение по данному вопросу 28 июня.

Это 24-й пакет военной помощи, который Финляндия передает Украине. По расчетам, замена вооружений и военной техники, поставленных в рамках нового пакета, обойдется Финляндии в 159 млн. евро. Общая стоимость всех переданных Украине Финляндией на данный момент пакетов военной помощи составляет около 2,2 млрд. евро.

Традиционно в целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения, МО Финляндии не раскрывает подробности о составе пакета помощи, способе и сроках его доставки. При принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Кроме того, Финляндия участвует в инициативе Чехии по совместной закупке боеприпасов для ВС Украины. Инициатива предполагает финансирование несколькими европейскими странами закупок снарядов, используя связи чешских поставщиков. Для участия в инициативе необходимые средства были выделены из бюджета МО Финляндии.

Финляндия также решила принять участие в коалиции по бронетехнике, возглавляемой Польшей, Германией и Италией, и в коалиции информационных технологий, возглавляемой Эстонией и Люксембургом.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В ее состав, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, три бронированные машины разминирования "Леопард 2R", артиллерийские системы и боеприпасы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, боеприпасы различных калибров, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Люксембург
Польша
Украина
Финляндия
Чехия
Эстония
Продукция
Leopard-2
M72 LAW
Проекты
ИТ
Похожие новости
04.03.2022
Западная военная помощь Украине
03.03.2022
Запад намерен наращивать поставки оружия Украине
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных