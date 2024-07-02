Роскосмос сообщил о заключении всех контрактов на реновацию Центра подготовки космонавтов

Глава Роскосмоса поблагодарил руководство фракции "Единая Россия" за выделенные 5 млрд рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Роскосмос заключил все контракты, запланированные в ходе реновации Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос). Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Могу вам доложить, что все контракты, связанные со строительством и капитальным ремонтом, уже заключены", - сказал Борисов в ходе заседания фракции "Единая Россия".

Глава Роскосмоса поблагодарил руководство фракции за выделенные 5 млрд рублей. По его словам, эти средства "действительно кардинальным образом изменят ситуацию в ЦПК".

В ноябре 2023 года "Единая Россия" внесла поправку в федеральный бюджет, предусмотрев выделение 5 млрд рублей на реконструкцию Центра подготовки космонавтов в 2024-2026 годы.