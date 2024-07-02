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Военное обозрение

The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжающиеся военные действия наносят тяжелый урон экономике Украины, а ВВП страны на четверть меньше, чем перед конфликтом, отмечает британский журнал The Economist.

Издание пишет, что западные партнёры стараются идти навстречу Киеву. Однако стоит напомнить, что просто так никто Украине не помогал и помогать не собирается. Всё придётся возвращать.

За последние два года кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по обслуживанию долга. Если бы этого не произошло, выплаты по долгу стали бы вторыми по величине расходами государства после обороны.

Однако мораторий на уплату долга истекает 1 августа и у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, отмечает британское издание.

По словам авторов издания, если киевским властям не удастся решить этот вопрос и сторону настигнет дефолт, это будет свидетельствовать о тревожном недоверии частных инвесторов к обязательствам Запада, а в долгосрочной перспективе может означать «катастрофу» для восстановления страны.

Украина очень нуждается в финансах, очевидно, не меньше, чем в оружие, пишет издание. В конце года соотношение долга к ВВП страны, по данным The Economist, приблизится к 94%.

В данной ситуации у украинских властей есть два варианта. Один из них – провести переговоры о продлении моратория на обслуживание долга, как это уже было сделано с правительствами некоторых стран. Другой – объявить дефолт.

Опять же, сколько не оттягивай, платить всё равно придётся, а экономическая ситуация в стране со временем становится только хуже.

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Страны
Украина
Разное
Кредитование
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1 комментарий
№1
02.07.2024 04:27
Где же найти деньги на погашение долгов-пока это российские замороженные активы не более того.
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