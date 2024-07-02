Бербок заявила, что для ФРГ нет большего национального интереса, чем поддержка Украины

Глава МИД ФРГ добавила, что ее сбивают с толку дискуссии, во время которых "поддержка Украина рассматривается как жест благотворительности"

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ("Зеленые") считает, что для Германии нет большего национального интереса, чем поддержка Украины. С таким утверждением она выступила на мероприятии Федеральной академии по политике безопасности ФРГ (BAKS), посвященном годовщине принятия первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

Министр заявила, что ее сбивают с толку дискуссии, во время которых "поддержка Украина рассматривается как жест благотворительности, а не как то, чем она, собственно говоря, является - инвестированием в собственную безопасность" Германии. "Большего национального интереса ведь вообще-то не может и быть", - утверждала она. Бербок отметила, что ее смущают также рассуждения людей, которые желали бы жить в безопасности, но не хотели бы, чтобы на ее обеспечение тратились деньги.

"Задача лиц, ответственных за принятие решений, состоит в том, чтобы не вести себя, как будто ничего не происходит, но постоянно ясно давать понять, что безопасность - это не нечто само собой разумеющееся, но что мы должны инвестировать в нашу безопасность", - заявила глава МИД.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.