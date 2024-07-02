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Военное обозрение

Украинский кабмин с 2026 года запланировал снижение госрасходов на оборону

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Источник изображения: topwar.ru

Украинское правительство при разработке проекта госбюджета на следующий финансовый год заложило в документ рост курса доллара до 45 гривен.

В частности, в одобренной украинским правительством бюджетной декларации на 2025-2027 годы закладывается следующий курс доллара: по мнению Киева, в 2025 году один американский доллар будет стоить 45 гривен, в 2026 - 46,5 гривен, а в 2027 году курс украинской валюты незначительно поднимется до 46,4 гривен за доллар. При этом рост реального ВВП, по мнению украинского Кабмина, ожидается на уровне 2,7% в 2025, 7,5% в 2026 и 6,2% в 2027.

При этом Кабмин "незалежной" планирует с 2026 года постепенное снижение государственных расходов на безопасность и оборону. Согласно бюджетной декларации на 2025-2027 годы, оборонные расходы Украины в ближайшие годы составят: в 2025: 2,2 триллиона гривен (4,65 триллиона рублей), в 2026 - 1,6 триллиона гривен (3,38 триллиона рублей), а в 2027 году - 1,5 триллиона гривен (3,17 триллиона рублей по нынешнему курсу). В 2024 году украинские расходы на оборону составят 1,69 триллиона гривен (3,57 триллиона рублей), что составляет около 22% ВВП страны. По другим данным, все расходы военного толка на Украине превысили к настоящему моменту 30 процентов ВВП, и составляют около 70% от всех объёмов иностранной финансовой помощи.

Однако украинский Кабмин не представил данные о предполагаемых источниках доходов, необходимых не только для существования государства, но и для возможности увеличения трат на военные нужды. Например, во многом благодаря тотальной мобилизации в стране налоговые поступления в бюджет Украины только в июне текущего года сократились на 8 миллиардов гривен (16,92 миллиарда рублей).

Стоит отметить, что в условиях вполне возможной перспективы полной ликвидации украинской государственности либо в противном случае практически неизбежного значительного сокращения территории и населения Украины прогнозы о значительном росте ВВП выглядят нереалистичными.

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США
Украина
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