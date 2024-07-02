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ЦАМТО

Оборонный бюджет Пакистана в 2024/25 ф.г. составит 7,64 млрд. долларов

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Флаг Пакистана
Флаг Пакистана.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 июля. Минфин Пакистана объявил, что оборонный бюджет страны в 2024/25 ф.г. составит 2,13 трлн. пакистанских рупий (7,64 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, согласно опубликованным 13 июня Министерством финансов Пакистана документам, ассигнования на 2024/25 ф.г. на 14,5% превышают пересмотренный оборонный бюджет на 2023/24 ф.г. и на 18% – первоначальный бюджет 2023/24 ф.г.

Тем не менее, как отмечает издание, существенный рост бюджетных ассигнований на оборону нивелируется продолжающимися экономическими проблемами Пакистана, включая падение курса национальной валюты и двузначную инфляцию.

Расходы на персонал в 2024/25 ф.г. составят 815,2 млрд. пакистанских рупий, что на 11% больше, чем пересмотренные ассигнования на 2023/24 ф.г., расходы на материальные составят 548,6 млрд. пакистанских рупий, что на 18% больше показателя текущего года.

Операционные расходы предусмотрены в размере 513,3 млрд. пакистанских рупий (рост на 14%), на строительные работы выделяется 244,8 млрд. пакистанских рупий (рост на 20%).

Отдельное пенсионное обеспечение в федеральном бюджете предусматривает выделение 662 млрд. пакистанских рупий. Это на 13,5% больше, чем пересмотренные ассигнования на 2023/24 ф.г.

Еще одним пунктом отдельного финансирования является "Программа развития Вооруженных сил" (AFDP). В пакистанских СМИ отмечалось, что по линии AFDP будет выделено 402 млрд. пакистанских рупий в 2024/25 ф.г. на военные закупки.

Кроме того, госпредприятия ОПК Пакистана получат 3,7 млрд. пакистанских рупий в федеральном бюджете на 2024/25 ф.г. Эти средства направлены на дальнейшее развитие военных верфей Пакистана, в том числе тех, которыми управляет Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW).

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Страны
Пакистан
Компании
KSEW
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