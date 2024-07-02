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ТАСС

Украина планирует сократить военные расходы с 2026 года

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Украинская гривна
Украинская гривна.
Источник изображения: © Pixabay Image by Eugene Kozlovsky from Pixabay

В 2025 году на эти цели направят 2,2 трлн гривен

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины планирует с 2026 года сократить расходы на безопасность и оборону. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк со ссылкой на данные бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Согласно документу, опубликованному в его Telegram-канале, военные расходы в 2025 году составят 2,2 трлн гривен (около $54,5 млрд). При этом в 2026 и 2027 годах они сократятся до 1,6 трлн гривен (около $39,6 млрд) и 1,5 трлн гривен ($37,2 млрд) соответственно.

Украина испытывает значительные проблемы с наполнением бюджета, поскольку большая часть доходов идет на финансирование армии. Как отмечает издание "Страна", такие прогнозы могут указывать на то, что правительство рассчитывает на окончание активных боевых действий в 2025 году.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет затягивать конфликт и намерен подготовить свой детальный план его урегулирования в 2024 году. В частности, по его словам, Киев готовит "три детальных плана" в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными. К концу года будут разработаны и все другие пункты "формулы мира", сказал он. 27 июня во время поездки в Брюссель на саммит Евросоюза Зеленский также отмечал, что Украина не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь на поле боя. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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