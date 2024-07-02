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РИА Новости

ОДКБ отслеживает действия НАТО в Восточной Европе, заявил генсек

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Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Генсек: ОДКБ не планирует военное усиление, но следит за НАТО в Восточной Европе

МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что в формате ОДКБ вопрос об усилении военной составляющей не рассматривается, но действия НАТО в Восточной Европе отслеживаются.

"Обстановка в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, безусловно, остается в фокусе внимания организации. Помимо активной проработки региональной проблематики внутри ОДКБ мы тесно взаимодействуем с соответствующими органами Беларуси и России", - сказал он в интервью белорусскому госагентству Белта.

"В настоящее время в формате ОДКБ вопрос об усилении военной составляющей не рассматривается, но в организации созданы и функционируют эффективные механизмы согласования и принятия решений, что позволяет оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы", - сказал генсек.

Он подчеркнул, что идет работа по совершенствованию использования тех сил и средств, которыми в настоящее время располагает организация.

Генсек также рассказал, что ОДКБ не ставит перед собой цель стать противовесом какой-либо организации или стране.

"В принципе, и организация, и ее члены выступают за отказ от блокового мышления, сокращающего возможности сотрудничества и зачастую существенно ограничивающего национальный суверенитет участников подобных объединений. При этом, разумеется, действия НАТО отслеживаются и анализируются", - подчеркнул Тасмагамбетов.

По словам генсека, в ходе заседаний экспертов и представителей руководства государств-членов подробно обсуждаются все факторы, так или иначе влияющие на обстановку в зоне ответственности ОДКБ. При этом организация располагает возможностями оперативно принимать и реализовывать все необходимые решения с учетом интересов всех государств-членов, подчеркнул он.

Тасмагамбетов рассказал о планах усилении прогнозно-аналитической составляющей в работе организации. "Усиление аналитической и прогнозной составляющей в работе ОДКБ, безусловно, было очень своевременной и важной инициативой (ее выдвинула Белоруссия – ред.). Мир становится более сложным, система международной безопасности подвергается серьезному напряжению, возникает необходимость тщательнее изучать различные факты и события, учитывать большее количество факторов для принятия более выверенных решений. Решая вопросы обеспечения коллективной безопасности, важно иметь возможность максимально контролировать ситуацию с целью предупреждения и превентивной нейтрализации вызовов и угроз", - отметил он.

"Из числа сотрудников Секретариата ОДКБ было сформировано подразделение для ведения аналитической и прогнозной работы. Помимо ведения собственных исследований по актуальным вопросам, это подразделение тесно сотрудничает с ведущими мозговыми центрами государств-членов и ряда других стран. За последний период проведен ряд крупных конференций и экспертных дискуссий, в ходе которых обсуждался широкий круг актуальных проблем безопасности", - уточнил генсек.

Он также позитивно оценил проведение в Минске в октябре 2023 года конференцию высокого уровня на тему "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". "Мы поддерживаем инициативу Минска, который намерен сделать эту конференцию ежегодной, и считаем, что она вполне может стать евразийской альтернативой Мюнхенской конференции по безопасности", - подчеркнул Тасмагамбетов.

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