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РИА Новости

Песков прокомментировал вопрос размещения ракет средней и малой дальности

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Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне.
Источник изображения: © U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command

Песков: вряд ли информация о размещении Россией РСМД будет анонсироваться

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопрос размещения РФ ракет средней и малой дальности чувствительная сфера, но какая-то информация об этом может появляться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что России, судя по всему, нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США.

"Очевидно, что вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться. Все-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в то же время, президент поднимает эту тему, и соответственно по мере того, как будет продвигаться процесс, какая-то информация будет доступна.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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