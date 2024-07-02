Войти
ТАСС

В Минцифры Белгородской области назвали реактивные беспилотники ВСУ новой угрозой

465
0
0
Модульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде.
Источник изображения: © РИА Новости / Таисия Лисковец

Специалисты разрабатывают средства для глушения этих дронов, сообщил представитель ведомства Андрей Табекин

ТАСС, 1 июля. Реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют новую угрозу для Белгородской области, сообщил представитель министерства цифрового развития региона Андрей Табекин на конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА".

"У нас сейчас новый угрозы появились - это реактивные системы <…> И вот эти новые угрозы - это следующий этап, с которым нужно бороться", - сказал он.

По словам Табекина, сейчас специалисты разрабатывают средства для глушения таких беспилотников.

Конференция "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" проходит 1-2 июля в Санкт-Петербурге. Организатором выступил центр компетенций в области беспилотных технологий RuDrones, соорганизатором - АО "НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.07.2023
Летучий охотник против человека с ружьем
24.03.2023
БЛА "Корсар" применяют в СВО
31.12.2020
Россия хочет воевать быстро и автоматизирует управление войсками: враг делает, мы — дискутируем (Defense Express, Украина)
02.10.2019
Интервью с генеральным директором АО "НИИ Вектор" Сергеем Скорых
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
06.11.2013
Технологический железный занавес для России
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных