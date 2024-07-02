В Минцифры Белгородской области назвали реактивные беспилотники ВСУ новой угрозой

Специалисты разрабатывают средства для глушения этих дронов, сообщил представитель ведомства Андрей Табекин

ТАСС, 1 июля. Реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют новую угрозу для Белгородской области, сообщил представитель министерства цифрового развития региона Андрей Табекин на конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА".

"У нас сейчас новый угрозы появились - это реактивные системы <…> И вот эти новые угрозы - это следующий этап, с которым нужно бороться", - сказал он.

По словам Табекина, сейчас специалисты разрабатывают средства для глушения таких беспилотников.

Конференция "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" проходит 1-2 июля в Санкт-Петербурге. Организатором выступил центр компетенций в области беспилотных технологий RuDrones, соорганизатором - АО "НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха).