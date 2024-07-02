СМИ Британии: россияне «глушат» каждый четвёртый британский военный самолёт в Восточной Европе

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Россияне якобы «глушат» каждый четвертый британский военный самолет в Восточной Европе. Такие данные получены в результате анализа нескольких тысяч рейсов, которые были совершены Королевскими ВВС в течение первых четырех месяцев текущего года.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на экспертов.

Они заявляют, что российские военные якобы регулярно ставят помехи для GPS (глобальной системы позиционирования) транспортной и разведывательной авиации Королевских ВВС. СМИ Британии утверждает, что действия Вооруженных сил РФ могут угрожать безопасности полетов не только военных самолетов НАТО, но и гражданских рейсов.

Это еще один пример безрассудства России и доказательство того, что она является вышедшим из-под контроля враждебным государством

- заявил по данному поводу британский министр обороны Грант Шэппс.

По его мнению, президент России Владимир Путин и Вооруженные силы РФ демонстрируют презрительное отношение к сформированному Западом международному «порядку, основанному на правилах».

При этом Шэппс отметил, что ВВС Британии способны противостоять действиям российских военных.

Ранее самолет главы британского Минобороны, возвращаясь из Польши на родину, столкнулся с техническими проблемами. Его система GPS-навигации отказала из-за помех.

На данный момент российской гражданской авиации запрещено пользоваться воздушным пространством большинства европейских государств.