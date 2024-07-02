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РИА Новости

МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"

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Малые ракетные корабли на учениях
Малые ракетные корабли на учениях.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

"Ак Барс": МРК для борьбы с дронами будут вооружать комплексами ПВО "Панцирь"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630.

"Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов.

Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению.

"Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-630 Ласка
Панцирь-МЕ
Проекты
22800 МРК
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