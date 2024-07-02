МРК будут бороться с морскими дронами и "Панцирем" и "Дуэтом"

"Ак Барс": МРК для борьбы с дронами будут вооружать комплексами ПВО "Панцирь"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малые ракетные корабли (МРК) для борьбы против морских дронов будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" строит для ВМФ России МРК проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением порядка 1,5-2 тысяч тонн. Ранее "Ак Барс" рассматривал возможность вооружения МРК только ЗРПК "Панцирь" вместо АК-630.

"Все системы, которые сегодня применяются в рамках ПВО, имеют право на существование: кто лучше себя зарекомендует. Нам важно сейчас поставить на корабли вооружения, которые могли бы на удалённом расстоянии уничтожить движущийся объект, а если он приблизился, то применить по нему те же 630-е пушки (АК-630-М2 "Дуэт" - ред.)", - сказал Мистахов.

Он отметил, что на сегодняшний день "Панцирь-МЕ" прошёл испытания, показал очень хорошие результаты, но продолжаются работы по его улучшению.

"Если смотреть на наши современные корабли, то у нас в основном идёт на них и "Панцирь", и "Дуэт", - сказал гендиректор "Ак Барса".