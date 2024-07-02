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ЦАМТО

"Укроборонпром": Киев запустил серийное производство ударных дальнобойных БЛА

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Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве
Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 1 июля. Гендиректор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин утверждает, что Украина запустила собственное серийное производство ударных БЛА с дальностью полета более 1000 км, передает "РИА Новости".

"За достаточно короткий промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Они могут поражать стратегические объекты... на расстоянии более 1000 км", – приводит слова Г.Сметанина издание Минобороны страны "АрмияInform".

По его словам, оборонно-промышленный комплекс стал более "нелинейным и инновационным". В качестве примера, он отметил, что Украина уже развернула массовое производство FPV-дронов, а также усовершенствовала техническую документацию БТР-4Е.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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