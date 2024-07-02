«Это позор»: Британский адмирал раскритиковал состояние ядерной инфраструктуры Соединенного королевства

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Ядерная инфраструктура Великобритании устарела и не способна обеспечить безопасность Соединенного королевства в должной мере. Об этом заявил британский адмирал и бывший первый лорд Алан Уэст.

Адмирал раскритиковал состояние ядерных сил Великобритании, заявив, что единственный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с борта атомной субмарины в начале этого года закончился провалом. По словам Уэста, на сегодняшний день Великобритания уязвима как никогда, поскольку ядерный щит не функционирует.

Давайте не будем притворяться. Это позор.

- заявил Уэст.

За последние 24 года Великобритания провела всего лишь 5 испытательных пусков баллистических ракет, последний относительно удачный из которых был в 2016 году, когда ракета все же стартовала, но в полете отклонилась от курса и самоликвидировалась. Последний, проведенный в январе этого года, закончился полным провалом. Запущенная с борта подводной лодки баллистическая ракета упала рядом с субмариной, на которой в это время были министр обороны Грант Шэппс и первый морской лорд, командующий ВМС королевства, адмирал Бен Ки.

Да и с атомными субмаринами у Великобритании не все так хорошо, как пытаются представить в Лондоне. Британская программа замены атомных подводных лодок стратегического назначения типа Vanguard (Авангард) на новые типа Dreadnought (Дредноут) снова забуксовала, что привело к продлению сроков эксплуатации старых субмарин до 30-х годов.