Подводная лодка "Великие Луки" продолжает заводские ходовые испытания в морских полигонах

ЦАМТО, 1 июля. В Балтийском море продолжаются заводские ходовые испытания (ЗХИ) ДЭПЛ "Великие Луки" проекта 677, построенной для Балтийского флота на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж подводной лодки совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море, испытывает торпедно-ракетное вооружение, проверяет маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на различных скоростях. Кроме того, в рамках ЗХИ специалисты проводят проверки системы электродвижения, эффективности гидроакустических комплексов, технических средств и устройств на рабочей глубине.

В испытаниях задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ.

Подлодки проекта "Лада" предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетных ударов по береговым объектам противника.

ДЭПЛ, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр". Подлодки проекта "Лада" отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 м, говорится в сообщении Отдела информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).