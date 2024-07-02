Войти
ЦАМТО

Подводная лодка "Великие Луки" продолжает заводские ходовые испытания в морских полигонах

470
0
+1
ДЭПЛ "Великие Луки"
ДЭПЛ "Великие Луки".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 1 июля. В Балтийском море продолжаются заводские ходовые испытания (ЗХИ) ДЭПЛ "Великие Луки" проекта 677, построенной для Балтийского флота на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж подводной лодки совместно с представителями промышленности проверяет работоспособность систем и механизмов корабля в море, испытывает торпедно-ракетное вооружение, проверяет маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на различных скоростях. Кроме того, в рамках ЗХИ специалисты проводят проверки системы электродвижения, эффективности гидроакустических комплексов, технических средств и устройств на рабочей глубине.

В испытаниях задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация БФ.

Подлодки проекта "Лада" предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетных ударов по береговым объектам противника.

ДЭПЛ, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр". Подлодки проекта "Лада" отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 м, говорится в сообщении Отдела информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
БФ
Похожие новости
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
20.03.2012
Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
20.02.2012
Больше кораблей, хороших и разных
07.02.2012
Подводная составляющая Черноморского флота будет значительно усилена
14.09.2011
Начались заводские ходовые испытания многоцелевой АПЛ нового поколения «Северодвинск»
10.09.2010
Россия к 2014-2015 гг. укрепит свои позиции на рынке неатомных подводных лодок
07.09.2010
В 2010 году Россия значительно продвинулась в реализации программы модернизации подводного флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных