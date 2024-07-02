Разработчик сообщил о поставке в учебные центры ВС РФ многофункциональных VR-тренажеров

Тренажер позволяет задавать тактико-технические характеристики любого типа БПЛА, а также отрабатывать навыки его управления с учетом всех необходимых параметров, рассказал IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. VR-тренажер для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Небо-22" серийно поступает в воинские части и учебные центры Министерства обороны РФ. Количество различных модулей в программном обеспечении делает его самым многофункциональным в мире, сообщил ТАСС IT-директор компании "Виртуальные тренажерные системы "Эра" Вячеслав Тимофеев.

"Тренажер "Небо-22" включает более 25 обучающих модулей для разных типов БПЛА, разработанных с учетом лучших мировых практик. Он объединяет возможности обучения операторов взлету и посадке, сбросу полезной нагрузки, проведению разведывательных мероприятий, пилотированию в режиме "камикадзе", а также тренировку навыков ухода из-под купола средств радиоэлектронной борьбы. На сегодняшний день это самый многофункциональный VR-тренажер в мире", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с 2024 года в тренажер добавлен конструктор дронов, который позволяет самостоятельно задавать тактико-технические характеристики любого типа БПЛА и отрабатывать навыки его управления с учетом необходимых параметров, в том числе в сложных погодных условиях. Кроме того, в большинстве комплексов используются реальные карты местности зон боевых действий, разработанные на основе спутниковых снимков, которые учитывают детальное расположение объектов - домов, лесных массивов, водоемов, что позволяет операторам экономить время и ресурсы на изучение территории в бою. Разработка модулей проходила совместно с действующими операторами дронов СВО.

Тренажер уже применяется в бригаде Воздушно-десантных войск, Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, Коломенском центре БПЛА, Центре беспилотных систем имени Владимира Жоги в Донецке.

Комплекс "Небо-22" разработан при поддержке инвестиционного фонда "Эра" (группа ПСБ). Помимо финансовой поддержки фонд помог разработчикам с поиском заказчиков, продвижением и дальнейшим развитием линейки тренажеров для решения задач специальной военной операции. "При поддержке фонда мы смогли в короткие сроки заключить два контракта с Министерством обороны РФ и уже сделали первые поставки наших тренажеров. В этом году мы также получили патент на интеллектуальную собственность и внесли программное обеспечение комплекса в реестр российского ПО Минцифры России", - рассказал Вячеслав Тимофеев. По итогам успешного сотрудничества компания "Виртуальные тренажерные системы "Эра" вошла в число портфельных компаний фонда "Эра".

В 2021 году на базе военного инновационного технополиса "Эра" был создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств двойного назначения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили ПСБ и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ.