Отечественное производство ответило на запрос армии о снарядах.

Интенсивность стрельбы российской артиллерии сегодня «высока, как никогда. Расход боеприпасов очень высокий, позиции ВСУ наши артиллеристы буквально заливают огнем», сообщает Минобороны. Чтобы у военных не возникал вопрос: «Где снаряды?», российский ВПК многократно увеличил производство боеприпасов. Эксперты объясняют, как это влияет на ход спецоперации.

Один из многочисленных российских заводов по производству боеприпасов – завод "Пластмасс" в Челябинской области – с начала спецоперации нарастил производство военной продукции в пять раз, сообщает "Ростех". Несколько ранее президент Владимир Путин приводил еще более впечатляющие общие цифры по всему российскому ВПК в целом: за время СВО российские оборонные предприятия в целом увеличили выпуск боеприпасов в 14 раз. "Это хороший темп, большой объем", – сказал глава государства.

В том числе этот рост касается боеприпасов для артиллерии и ее наиболее ходового (советского и российского) калибра 152 мм. Еще в марте 2024 года CNN со ссылкой на источник в разведке НАТО сообщал, что на сегодняшний день Россия производит втрое больше артиллерийских боеприпасов, нежели это делают для Украины Европа и США.

Затем это открыто подтвердил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Россия "превосходит страны НАТО по производству [артиллерийских снарядов] в соотношении три к одному", заявлял он. Позднее западные аналитики также упоминали, что Россия производит снаряды для артиллерии в три раза быстрее и в четыре раза дешевле, чем западные союзники Украины.

"На заводах российского ВПК были сохранены и частично законсервированы мобилизационные мощности, которые позволили в сжатые сроки развернуть и нарастить производство боеприпасов, – объясняет столь внушительное наращивание производственных темпов Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. – Это произошло благодаря действиям руководителей предприятий, которые, несмотря на огромное сопротивление и известные события с развалом промышленности в 1990-е, поступили очень разумно".

По официальным данным, в 2023 году Вооруженные силы России получили более 20 млн боеприпасов. Конечно, в этом количестве, помимо 152-мм калибра, присутствуют и иные. Общая номенклатура достаточно широка, включая разные минометные мины, выстрелы для орудий танков и БМП, ракеты для РСЗО и так далее. Но в целом в опубликованной цифре 152-миллиметровый должен составлять львиную долю – как самый ходовой калибр артиллерийского боеприпаса. Не менее нескольких миллионов штук.

"Такое количество боеприпасов невозможно сделать на ровном месте,

– говорит Бартош. – Значит, была материальная база, чтобы развернуть такое производство. Тут нет никакого чуда. Есть предусмотрительность, желание наших инженеров, рабочих и техников помочь участникам СВО под лозунгом "Все для фронта! Все для победы!".

Разумеется, не все боеприпасы идут в зону СВО. Наверняка создается запас артиллерийских выстрелов. Ведь воинственная риторика стран НАТО явно предполагает эскалацию украинского конфликта. Поэтому порох надо держать сухим, а артиллерийские склады – заполненными.

Масштаб производства артиллерийских снарядов – это не просто цифры промышленных мощностей. До сих пор, несмотря на появление новых видов вооружений, на массовое применение планирующих авиабомб и беспилотников-камикадзе, традиционная ствольная артиллерия остается "богом войны". "Победит тот, у кого больше боеприпасов, это суровая правда", – сокрушалась по этому поводу премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Артиллерия решает самые оперативные задачи огневой поддержки наступающих войск. Важность артиллерии подчеркивают регулярные поставки в зону СВО все новых артиллерийских комплексов: например, только что ВС России получили партию новейших колесных гаубиц "Мальва".

А ведь до определенного момента в западной прессе повторялся один и тот же нарратив – Россия якобы не производит достаточного количества артиллерийских снарядов, отстреливая доставшееся ей от СССР складское наследие. Такие оценки о "недостаточности производства вооружений в России" звучали как в первые месяцы СВО, так и через год после ее начала. Эти данные в руководстве российского ВПК называли "ерундой".

В действительности же западные эксперты "зеркалили" на Россию реальное состояние Украины. Киевский режим, унаследовав от СССР огромные складские запасы Киевского и Одесского военных округов, успел их основательно распродать за время независимости, а за первый год СВО – опустошить практически до нуля. Это касается и предприятий советского ВПК, доставшихся Украине, – практически все они были уничтожены. Сегодняшнее производство наиболее ходовых боеприпасов 152-мм калибра по всей Украине оценивается в несколько тысяч штук в месяц. Приблизительно такое же количество 152-мм выстрелов ВСУ расходуют на линии боевого соприкосновения только за один день.

В основном артиллерийские снаряды Украина получает от Запада – например, на днях сообщалось о планах поставить очередную партию на сумму более 350 млн евро. Однако их по-прежнему остро не хватает, и буквально месяц назад об этом со ссылкой на жалобы украинских солдат сообщало издание Wall Street Journal.

Более того, снарядов не хватает не только Украине, но даже и ее западным спонсорам. "Это одна из областей, в которой, как мы знаем, весь Евросоюз, я бы сказал, западный мир испытывает дефицит", – недавно признался министр обороны Португалии (члена НАТО) Нуну Мелу.

Что же касается российских войск, то у них никакого дефицита нет. Доказательством этому служит ежедневный расход артиллерийских снарядов на линии боевых действий. Сейчас, например, на Южно-Донецком направлении СВО "интенсивность стрельбы высока, как никогда. Расход боеприпасов очень высокий, позиции ВСУ наши артиллеристы буквально заливают огнем", сообщает Минобороны.

Таким образом, фактически российское военное ведомство дает понять, что высочайшая производительность текущего российского артиллерийского производства имеет прямые результаты на поле боя. "Все это помогает нашим Вооруженным силам сохранить превосходство над ВСУ в сфере артиллерийского огня и подавления целей на театре военных действий. Повысить темпы продвижения наших войск и сократить потери. Все это составляющие победы", – резюмирует Бартош.

Алексей Анпилогов