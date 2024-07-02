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ЦАМТО

Naval Group передала ВМС ОАЭ второй корвет класса "Говинд"

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Источник изображения: Фото: Naval Group

ЦАМТО, 1 июля. Французская компания Naval Group объявила о состоявшейся 27 июня на предприятии в Лорьяне церемонии передачи командованию ВМС ОАЭ второго корвета класса "Говинд", "Аль Эмарат" (Al Emarat).

Корабль, построенный в Лорьяне в рамках программы Bani Yas и спущенный на воду в мае 2022 года, с октября 2023 года проходил испытания и был передан заказчику после их успешного завершения. В ближайшее время подготовка экипажа корвета во Франции будет продолжена. Корабль покинет Лорьян в июле и, как ожидается, прибудет в ОАЭ в августе.

Как сообщал ЦАМТО, Naval Group сообщила о подписании соглашения на поставку двух корветов класса "Говинд" для ВМС ОАЭ в июне 2019 года. По неофициальной информации, стоимость заказа составляет около 750 млн. евро. Контракт включал опцион на поставку еще двух кораблей. Кроме того, Naval Group должна была провести подготовку экипажей ВМС ОАЭ, необходимую для эксплуатации корветов. Обучение проходило во Франции, а затем продолжится отработкой различных сценариев в районах применения корабля в Персидском заливе.

Спуск на воду головного корвета, (P 110) "Бани Яс" (Bani Yas), состоялся в декабре 2021 года. Он был передан командованию ВМС ОАЭ 21 октября 2023 года. Второй корабль серии, "Аль Эмарат", был заложен в 2021 году и спущен на воду 13 мая 2022 года.

Корвет класса "Говинд" представляет собой многоцелевой надводный боевой корабль, предназначенный для выполнения широкого спектра операций по обороне страны, включая противовоздушную оборону, противокорабельную и противолодочную борьбу, а также обеспечения безопасности на море.

Длина корвета составляет 102 м, ширина – 16 м, водоизмещение – 2800 т, максимальная скорость – 25,5 узлов, экипаж – 95 человек. Корабль оснащен системой боевого управления SETIS. Ранее сообщалось, что корветы будут вооружены ЗРК ESSM и противокорабельными ракетами MM40 "Экзосет" группы MBDA. На борту могут размещаться вертолеты, БЛА, шлюпки с жестким корпусом RHIB. При строительстве корветов использовалось некоторое оборудование, произведенное компаниями из ОАЭ.

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