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ТАСС

Япония запустила ракету-носитель со спутником для мониторинга стихийных бедствий

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Японская тяжелая ракета H3
Японская тяжелая ракета H3.
Источник изображения: nikkan.co

Это уже третий запуск новой ракеты-носителя H3

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) осуществило запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима на юго-западе страны. Прямая трансляция велась на сайте ведомства.

Ракета должна будет вывести на орбиту спутник ALOS-4, предназначенный для оценки воздействия стихийных бедствий, таких как землетрясения и проливные дожди. Это третий по счету запуск новой ракеты-носителя, которая должна стать основной в распоряжении JAXA.

При первом запуске H3 в 2023 году двигатель второй ступени не удалось запустить из-за короткого замыкания в системе зажигания. В результате японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Вторая попытка в феврале 2024 года прошла успешно. H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей.

В настоящее время JAXA использует ракету H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно. Один запуск H-2A обходится Японии в 10 млрд иен ($66,4 млн), что значительно дороже мировых аналогов. H3 позволит сократить эту сумму вдвое, повысив конкурентоспособность Японии в космической сфере. Кроме того, ее грузоподъемность на 30% выше, чем у предыдущей модели, что также может повысить ее привлекательность для потенциальных заказчиков. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
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