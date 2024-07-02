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Вестник Мордовии

Самая редкая и необычная модификация танка Т-80 успешно применятся в СВО

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004", "Вестник Мордовии"

Российские газотурбинные танки Т-80 различных модификаций хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения специальной военной операции. Также на их платформе были созданы различные боевые и специальные машины.

Например, на экспорт поставлялись бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80У. На СВО было замечено высокозащищенное транспортное средство "Ладога".

К сожалению, не стали серийными образцы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и гусеничного "Града" с увеличенным числом направляющих, выполненные на базе Т-80У.

Зато в начале года стало известно об установке на танки с демонтированными башнями морских 213-мм реактивных бомбометных РБУ-6000 "Смерч-2".

Они способны бить более чем на 5200 метров боеприпасами массой 112,5 - 113,6 кг. В отличие от вариантов на базе "Урал-4320" и МТ-ЛБ эти версии обладают очень мощной защитой.

Благодаря газовой турбине обеспечивается хорошая подвижность не только по шоссе, но и по пересеченной местности. Данная полевая модификация считается самой редкой, их было изготовлено буквально несколько единиц.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
РБУ-6000
Т-80
Т-80У
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
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