Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС

Как рассказали в ведомстве, российские летчики уничтожают все воздушные цели противника, из-за чего пилоты ВСУ не могут вылететь с аэродрома базирования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Экипажи Су-30СМ ВКС РФ во время дежурства не позволяют украинским летчикам взлететь с аэродромов базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

"Самолеты несут боевое дежурство попеременно. Мы осуществляем подготовку их на земле, заправляем топливом, подвешиваем средства поражения, проводим более углубленное обслуживание. Как говорится, победа в воздухе куется на земле! И в этом мы принимаем участие на 100%", - сообщил инженер Су-30СМ Андрей, слова которого приводит оборонное ведомство.