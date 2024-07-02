Войти
ТАСС

Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС

577
2
+2
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Как рассказали в ведомстве, российские летчики уничтожают все воздушные цели противника, из-за чего пилоты ВСУ не могут вылететь с аэродрома базирования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Экипажи Су-30СМ ВКС РФ во время дежурства не позволяют украинским летчикам взлететь с аэродромов базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

"Самолеты несут боевое дежурство попеременно. Мы осуществляем подготовку их на земле, заправляем топливом, подвешиваем средства поражения, проводим более углубленное обслуживание. Как говорится, победа в воздухе куется на земле! И в этом мы принимаем участие на 100%", - сообщил инженер Су-30СМ Андрей, слова которого приводит оборонное ведомство. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.11.2006
Доклад генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" Сергея Чемезова
19.10.2006
Авиационной холдинговой компании "Сухой" исполнилось 10 лет
17.10.2006
Модернизированный двигатель ФГУП «ММПП «Салют» принят на вооружение.
12.10.2006
Главком ВВС РФ утвердил акт приемки на вооружение двигателя АЛ-31Ф-М1
23.08.2006
Игра в санкции
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
2 комментария
№1
02.07.2024 04:33
Это если аэродромы на Украине,а если  на Западе что тогда?
0
Сообщить
№2
02.07.2024 04:55
Как бы вернуться на 120 лет назад и максимально  садиться задницей су-тридцатых  на американские бпла с принуждением посадки, скорость подходящая. Возможно беспилотные Як-ВВП. Но лучше подходит МиГ-35 с выливанием какого-либо липкого дерьма битумного на них.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных