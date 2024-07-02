Войти
РИА Новости

Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами

458
0
0
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Мистахов: корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы живучести в борьбе с дронами

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре.

"Дело в том, что мы пошли таким путем: первое, мы направляем на тот же Черноморский флот своих конструкторов, которые сегодня интересуются у экипажей, с чем они сталкиваются, где у них что-то не получается. Формируется некая система, позволяющая на будущих проектах кораблей это учесть", - сказал Мистахов.

По его словам, конструкторы "Ак Барса" действительно озабочены этой ситуацией.

"Члены экипажа должны чувствовать уверенность, находясь на корабле, и ни в коем случае не переживать, что он что-то делает неправильно", - сказал Мистахов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
ЧФ
Похожие новости
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
25.12.2006
Кремль: Россия и Украина сближают позиции по спорным вопросам, однако ряд разногласий пока сохраняется
11.12.2006
Киевские диалоги
11.12.2006
Москва и Киев хотят разморозить отношения
20.11.2006
В Киеве рассчитывают подписать план сотрудничества оборонных ведомств Украины и России на 2007 г. в ходе визита Сергея Иванова
10.11.2006
С.Лавров: Россия готовит ноту по поводу проекта Ан-70.
25.10.2006
Михаил Фрадков намерен предложить Украине создать серийное производство самолета Ан-124 на российской территории
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных