Корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы защиты экипажа в борьбе с дронами

Мистахов: корабелы "Ак Барса" изучают на ЧФ вопросы живучести в борьбе с дронами

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корабелы "Ак Барса" изучают на Черноморском флоте вопросы живучести экипажей в борьбе против морских дронов, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре.

"Дело в том, что мы пошли таким путем: первое, мы направляем на тот же Черноморский флот своих конструкторов, которые сегодня интересуются у экипажей, с чем они сталкиваются, где у них что-то не получается. Формируется некая система, позволяющая на будущих проектах кораблей это учесть", - сказал Мистахов.

По его словам, конструкторы "Ак Барса" действительно озабочены этой ситуацией.

"Члены экипажа должны чувствовать уверенность, находясь на корабле, и ни в коем случае не переживать, что он что-то делает неправильно", - сказал Мистахов.