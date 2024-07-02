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РИА Новости

В "Ак Барс" назвали способ по борьбе с морскими дронами

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Корабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Мистахов: для борьбы с морскими дронами нужно менять внутреннее строение корабля

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа, заявил в интервью РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Черноморский флот неоднократно подвергался атакам морских дронов Украины. Удары наносились как по кораблям, так и по инфраструктуре.

"Результаты вопросов, возникавших на Черноморском флоте, показали нам, что кардинально многое нужно изменить: по размещению, по коридорам, по проходам, по системам ПВО, артиллерии - зоны обстрела, углы обстрела и так далее", - сказал Мистахов.

"Имея определенную связь с Черноморским флотом, имея корабли, которые мы проектируем, строим и поставляем на Черноморский флот и не только, конечно, мы тоже заинтересованы в том, чтобы обеспечить его безопасность, и по этой причине корабли, которые проектируются, мы их уже рассматриваем с учетом боевого применения. Жизнь показала, что надо учесть не только обеспечение вооружением, но и размещение личного состава, проходы, коридоры. Это позволит уменьшить потери", - добавил гендиректор "Ак Барса".

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Страны
Украина
Проекты
ЧФ
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