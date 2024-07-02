Газета ВС РФ "Красная звезда" начнет выходить ежедневно

Соответствующее решение было принято в связи с просьбами читателей, заинтересованных в повышении оперативности получения достоверной информации о деятельности Вооруженных сил России на мировой арене, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" перешла к ежедневному выходу с понедельника по пятницу вместо трех выпусков в неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 1 июля 2024 года газета Вооруженных сил Российской Федерации "Красная звезда" возвращается к традиционному формату печати. Она переходит к ежедневному выходу пять раз в неделю - с понедельника по пятницу, подтверждая свой первый исторический статус - ежедневной военной газеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Красная звезда" обретает более широкие возможности в информировании общественности и информационном обеспечении личного состава ВС РФ. Переходу на новый выпуск печатного издания способствовали многочисленные просьбы читателей газеты, заинтересованных в повышении оперативности получения достоверной информации о деятельности ВС РФ на мировой арене, а также в зоне проведения специальной военной операции.

"Также министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым принято решение о поэтапном возвращении к традиционному формату выхода всех окружных газет начиная со следующего года. В связи с восстановлением Московского военного округа возобновляется выход одного из старейших военных печатных изданий - газеты "Красный воин", созданной в 1921 году. Творческий коллектив "Красного воина" всегда оставался верен лучшим традициям отечественной журналистики, сохранив свое историческое название", - отметили в оборонном ведомстве.