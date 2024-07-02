Выбить Махом: российские корветы модернизировали под ракеты «Циркон»

Неуязвимые для ПВО гиперзвуковые боеприпасы делают небольшие корабли еще опаснее для противника

Корветы проекта 20385 получили возможность применять гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Головной корабль серии — «Гремящий» уже служит на Тихоокеанском флоте. Второй — «Проворный» — недавно был спущен на воду и после испытаний отправится на Дальний Восток. Эксперты отмечают, что «Цирконы» практически неуязвимы для современных ПВО, что позволит корветам бороться с кораблями любого класса в ВМС противника.

Гиперзвуковые возможности

На корвете «Гремящий» проекта 20385 модернизирован универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С14, состоящий из восьми ячеек для крылатых ракет различных типов. Обновленная пусковая установка позволяет использовать не только крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые «Оникс», но и гиперзвуковые «Цирконы», сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ.

Пусковую установку с возможностью использования всех трех типов ракет получил и еще один корвет этой серии — «Проворный», рассказали источники «Известий» в судостроительной отрасли.

О намерении вооружить как минимум один корабль проекта 20385 новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» заявил Владимир Путин в 2019 году при посещении строящегося тогда «Гремящего». Командир корабля сказал президенту, что в перспективе на корвете могут быть размещены гиперзвуковые ракеты.

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря. 28 мая 2022 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— «Циркон» обязательно будет, — заявил тогда глава государства, обращаясь к бывшему тогда министром обороны Сергею Шойгу. Тот в ответ кивнул головой.

Небольшие по своим размерам корветы проекта 20385 становятся кораблями с мощными ударными возможностями, пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Корветы могут действовать не только в ближней морской зоне. Сейчас на том же Тихоокеанском флоте есть несколько корветов предыдущего проекта 20380, и они постоянно ходят в дальние походы. Их черноморский одноклассник — «Меркурий» — базируется в Средиземном море. У кораблей проекта 20385 возможности лучше, они смогут оперировать вдали от своих берегов, — рассказал эксперт.

Дмитрий Болтенков отметил, что появление «Цирконов» кратно увеличит ударные возможности корветов.

Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты «Циркон», на палубе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Тот же «Гремящий» теперь сможет наносить «Цирконом» практически неотразимые удары не только по морским целям, но и по наземным, — уточнил он. — Эти ракеты уже применялись в реальной боевой обстановке — ими атаковали военные объекты противника в районе Киева в ходе СВО.

Существующими сейчас системами ПВО крайне сложно перехватить «Цирконы» за счет их огромной скорости и малозаметности, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Считается, что «Циркон» — это лучшее средство борьбы с боевыми кораблями противника, — пояснил он. — Корветы теперь могут уверенно работать против кораблей своего класса, фрегатов, эсминцев и даже авианосцев. Для прорыва обороны авианосной ударной группы (АУГ) придется задействовать несколько кораблей. В то же время восемь гиперзвуковых ракет нашего корвета могут оказаться достаточным снарядом для поражения основной цели АУГ — авианосца.

Корвет «Гремящий» во время подготовки к параду, посвященному Дню Военно-морского флота РФ, в Кронштадте Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Эксперт напомнил, что «Циркон» в ВМФ до настоящего времени могли нести фрегаты и атомные подлодки проекта 885-М.

— Более дешевые и менее трудозатратные при производстве корветы можно строить достаточно быстро и в больших количествах, — отметил он. — В итоге ударные возможности флота вырастут многократно. Не стоит забывать, что их предшественники проекта 20380 при модернизации тоже могут получить новые пусковые установки, а таких кораблей много. В целом это серьезно повышает потенциал всего Военно-морского флота.

Корветы-невидимки

Сейчас в составе ВМФ России один корвет проекта 20385 — «Гремящий», он несет службу на Тихоокеанском флоте. Второй корабль этой серии — «Проворный» — был спущен на воду 18 июня 2024 года. После достройки на воде и проведения швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний он совершит переход на Дальний Восток.

Ожидается, что корвет войдет в состав ВМФ в 2025 году. Всего планируется построить шесть таких кораблей.

Корабли этой серии представляют собой модернизацию базового проекта корветов 20380, разработанного центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». По сравнению с предшественниками «Гремящий» и «Проворный» обладают увеличенным водоизмещением и более мощным ракетным оружием.

Корвет «Гремящий» на двусторонних тактических учениях группировок сил Тихоокеанского флота. 19 июня 2024 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Эти корветы предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.

Корабли спроектированы по стелс-технологии: их надстройки изготовлены из многослойных композиционных материалов, что серьезно уменьшило заметность в радиолокационном диапазоне.

Корветы несут на борту противокорабельные ракеты «Калибр» и «Оникс», зенитный ракетный комплекс «Редут», артиллерийские и пулеметные установки, гранатометы. Имеют противолодочную и антиторпедную защиту. На палубе корабля может размещаться противолодочный вертолет. Водоизмещение корвета более 2 тыс. т, длина 104 м, ширина 13 м.

Гиперзвук для Тихого

Первым боевым кораблем ВМФ, применившим гиперзвуковую ракету «Циркон», стал фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это произошло в январе 2020 года. А в октябре 2021 года атомная подводная лодка «Северодвинск» отстрелялась «Цирконом» из акватории Баренцева моря.

Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Белом море по морской цели в Баренцевом море. 7 октября 2020 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Затем последовала серия успешных пусков, и 23 февраля текущего года Владимир Путин заявил о начале серийного выпуска ракет. По данным военного ведомства, ракеты «Циркон» могут преодолевать расстояние больше 1000 км. Их скорость — около 9 Махов.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Роман Крецул