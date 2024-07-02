«Образец для подражания»: эстонская армия ожидает турецкие легкие бронеавтомобили Yörük

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NMS 4х4 EWB

Президент Эстонии Алар Карис посетил мощности компании Nurol Makina, одного из ведущих производителей турецкой оборонной промышленности.

Глава государства совершил экскурсию по заводу и осмотрел различные военные машины, уделив особое внимание легкому бронеавтомобилю Yörük 4х4 (известному на мировом рынке как NMS 4X4), который был произведен для Эстонии.

По словам Кариса, выбор пал на Nurol Makina из-за высокого качества выпускаемой компанией продукции, её долговечности и быстрых сроков поставок:

Война на Украине показала необходимость наращивания потенциала оборонной промышленности союзников, и Турция, безусловно, является пионером и образцом для подражания со своим инновационным и высокоэффективным ВПК.

Контракт на поставку 100 единиц Yörük 4х4 с удлиненной колесной базой (модификация NMS 4х4 EWB, позволяющая вмещать вместо 7 бойцов десанта 11) был заключен в октябре 2023 года. Поставки планируется начать во второй половине 2024 года и завершить к 2025 году. Стоимость сделки составила около €70 млн.

Машина весом около 10 тонн может снаряжаться различными типами вооружения: 7,62- и 12,7-мм пулеметами, 40-мм гранатометами или более специализированными системами (от ПТУР до ПВО), в том числе размещенными в дистанционно управляемом боевом модуле. Эстония закупила Yörük в варианте транспортера, однако неизвестны типы оружия, которые он получит.