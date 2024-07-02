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ТАСС

СМИ: члены НАТО делятся с Украиной данными, собранными самолетами AWACS

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Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort

По информации портала UK Defence Journal, это позволяет Украине отражать готовящиеся удары

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО передают Украине информацию, которая собирается во время полетов разведывательных самолетов, оснащенных системами AWACS. Об этом со ссылкой на неназванного отставного офицера ВВС Соединенного Королевства сообщает портал UK Defence Journal.

"Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары. Данные западной разведки дают Украине возможность отвечать чуточку быстрее", - приводит издание слова офицера.

Портал также публикует данные о маршруте одного из недавних полетов самолета AWACS над территорией Польши рядом с украинской границей, отмечая, что такие полеты регулярно осуществляются странами НАТО над территорией государств Восточной Европы и Балтии, чтобы "следить за российскими военными самолетами у границ НАТО". 

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Страны
Польша
Украина
Проекты
NATO
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