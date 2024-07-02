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ТАСС

Экс-генсек НАТО заявил о неготовности Европы к возможной победе Трампа

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Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен.
Источник изображения: EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ

Андерс Фог Расмуссен напомнил, что бывший президент США требовал, чтобы европейские инвестиции в оборону были выше

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Страны Европы не готовы к сценарию, при котором следующим президентом США стал бы Дональд Трамп. Такое мнение выразил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009 - 2014 годы) в интервью телеканалу NTV.

"Отвечая коротко, нет. Но мы лучше готовы, чем в 2016 году", - сказал он. "Трамп требовал, чтобы европейские инвестиции в оборону были выше, мы услышали этот посыл, Европа на пути к этому", - добавил Расмуссен.

Он не рискнул прогнозировать, когда закончится конфликт на Украине. "Сложно делать прогнозы по времени, - отметил он. - Боюсь, что война продлится еще долго". По его словам, "война продолжится по меньшей мере до конца 2024 года", а "следующий год будет решающим".

Расмуссен высказался за продолжение военной помощи Украине и раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказывается давать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. "Такая медлительность делает Шольца канцлером вечной войны", - полагает он.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. 

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Страны
Германия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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