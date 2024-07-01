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Военное обозрение

«Дело не в плохих характеристиках»: индийская армия исключила из тендера российский карабин АК-19

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская армия испытывает острую потребность в современном карабине с 2008 года. Срок службы устаревших 9-мм пистолетов-пулеметов Sterling подходит к концу, и войскам нужно новое оружие в объеме, составляющем 425 тыс. стволов.

Компания BSS Material Ltd вошла в тендер, предложив автомат АК-19 калибра НАТО 5,56x45 мм, но недавно она была исключена из него. Бывший участник конкурса пытается оспорить это решение в суде.

Дело не в плохих оценках характеристик АК-19. Он был отклонен из-за того, что у компании не было достаточного объема финансов для реализации этой программы в случае победы в тендере, который требовал определенного размера банковских гарантий

- говорится в издании IDRW.

АК-19 был разработан специально для экспортного рынка.

Эта версия автомата Калашникова позиционируется как вершина серии АК, имеющая ряд улучшений по сравнению с предшественниками

- отмечается в издании.

Как указывает автор, оружие оснащено новым регулируемым складным прикладом и пистолетной рукояткой, изготовленными из ударопрочного полимера, что обеспечивает повышенный комфорт и удобство для солдат. Он обладает повышенной точностью за счет свободно плавающего цевья, более длинной прицельной линии и прицела с регулируемой апертурой.

Планки Пикатинни позволяют прикреплять различные прицелы, лазерное оборудование и другие тактические аксессуары, предоставляя солдатам больше возможностей индивидуальной настройки. АК-19 может использовать широкий спектр патронов калибра .223 Remington, включая бронебойные, что делает его эффективным против противника, облаченного в бронежилет. Также имеется возможность установки штыка, глушителя и подствольного гранатомета для различных боевых ситуаций.

Как и другое российское огнестрельное оружие, создаваемое для военных, АК-19 проходит строгие испытания, гарантирующие его безупречную работу в суровых условиях.

АК-19 представляет собой довольно интересный вариант для программы карабинов. Его калибр, удобная эргономика и модульная конструкция соответствуют потенциальным требованиям индийской армии

- полагает автор.

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Страны
Индия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
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