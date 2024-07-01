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Военное обозрение

«Самый большой самолёт-амфибия в мире»: китайский AG600 завершил испытания на критическую нагрузку

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Источник изображения: topwar.ru

Разработка самолета-амфибии AG600, проводимая корпорацией AVIC, постепенно приближается к финалу. Очередной «высотой», взятой китайскими инженерами, стало завершение наземных испытаний на критическую нагрузку.

За 28 дней AG600 прошел 259 тестов, заложив основу для предстоящих летных калибровочных испытаний.

AG600 Kunlong, оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ-6, может похвастаться максимальной взлетной массой 53,5 тонны. После пяти лет разработки сборка этой машины началась в августе 2014 года, первый полет состоялся в декабре 2017 года.

AG600 построен вокруг однокорпусного фюзеляжа в форме летающей лодки. Он может работать на водной акватории размером не менее 1500 на 200 м и глубиной 2,5 м, преодолевая волны высотой до 2 м.

Самолет разрабатывается в первую очередь для тушения пожаров. Он способен принять на борт 12 т воды, зачерпывая данный объем в течение 20 секунд.

Компания AVIC подчеркивает, что это самый большой самолет-амфибия в мире, превосходящий Бе-200 и ShinMaywa US-2, хотя он и меньше советского А-40 «Альбатрос», который так и не пошел в серийное производство.

Проект AG600 входит в число трех наиболее крупных авиационных программ Китая, наряду с военно-транспортным самолетом Y-20 и авиалайнером C919.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
C919
US-2
Y-20
Бе-200
Компании
AVIC
ShinMaywa
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