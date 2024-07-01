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ТАСС

Китай намерен отправить зонды для сбора образцов с астероида Камоалева и Марса

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

Проект должен определить возможность добычи полезных ископаемых на астероидах

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Китай в ближайшие четыре года запустит космические зонды к астероиду Камоалева и Марсу для сбора образцов грунта. Об этом сообщила газета China Daily.

По сведениям издания, в мае 2025 года КНР планирует запустить аппарат "Тяньвэнь-2" к астероиду Камоалева, который расположен в 14,5 млн км от Земли. Эта миссия займет примерно 2,5 года. Одна из задач - узнать, следует ли считать этот квазиспутник нашей планеты осколком Луны.

Этот проект, как отмечается, должен определить и возможность добычи полезных ископаемых на астероидах. Согласно предварительной оценке, на некоторых из них имеются запасы минералов, стоимость которых составляет десятки квадриллионов долларов.

В 2028 году, как отмечается, Китай собирается запустить зонд "Тяньвэнь-3", который должен достигнуть Марса и собрать там образцы. Более того, ориентировочно в 2030 году будет начата миссия "Тяньвэнь-4", в ходе которой китайский аппарат отправится к Юпитеру и Урану.

Помимо практической составляющей эти программы, как отмечается, нацелены на изучение ранних этапов формирования Солнечной системы. Тем самым специалисты КНР также собираются сформулировать стратегию по защите Земли от рисков столкновения с астероидами.

Пекин активно разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, технологии, предназначенные для освоения околоземного и дальнего космического пространства. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

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Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
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