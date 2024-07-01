Войти
Lenta.ru

Полковник объяснил неэффективность Patriot для Украины

500
0
0
Фото: Eloisa Lopez / Reuters
Фото: Eloisa Lopez / Reuters.

Полковник Матвийчук: Patriot не подходят для условий украинского конфликта

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не подходят для условий украинского военного конфликта, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский признал эти системы неэффективными.

«Я бы не стал хаять эту технику, она предназначена немножечко для другого. Patriot — это зональная противовоздушная оборона (ПВО), которая должна обеспечивать прикрытие какой-то большой зоны, площади. А такие точные объекты, как корректируемые авиабомбы, — если она их и видит, она просто не может на них среагировать. Сама система Patriot для этого не предназначена», — сказал он.

Patriot — это оперативно-стратегическое средство, а они его пытаются поставить на передок. Конечно же, поэтому Patriot не успевает реагировать на наши малоразмерные ракеты и бомбы

Анатолий Матвийчук

полковник в отставке

В интервью The Philadelphia Inquirer украинский лидер заявил, что ЗРК Patriot не способны защищать от ударов российскими корректируемыми авиабомбами. По его словам, для заметного результата Киев должен получать тысячи ракет Patriot в месяц. «Каждая ракета стоит около трех миллионов, и здесь не только вопрос в деньгах. Вы знаете, что их просто столько не производят», — объяснил политик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
06.05.2010
Начальники Генштабов ВС России и НАТО утвердят план военного сотрудничества на 2010 год - Минобороны РФ
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
21.01.2010
Боевая мощь восточного соседа
20.10.2009
США потратит 100 миллионов долларов на военные базы в Европе
21.04.2009
ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА СЕБЯ ИЗЖИЛА
26.08.2008
Турция закупит комплексы С-300 для отработки тактики их подавления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы