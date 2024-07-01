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Военное обозрение

Основа авиакрыла американского флота: ВМС США начали получать модернизированные истребители F/A-18 Block III Super Hornet

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Источник изображения: topwar.ru

F/A-18 Block III Super Hornet

Компания Boeing завершила работы по модернизации и продлению срока службы первых двух истребителей F/A-18 Super Hornet, доведя их до уровня Block III (SLM). Данные машины были получены ВМС США, на вооружении которых они состоят.

Это лишь первая поставка из многих предстоящих партий. Впереди еще около 15 лет работы

- отметили в корпорации.

Обновление Block III включает в себя дисплей большой площади и более мощные вычислительные возможности бортового компьютера.

Как заявили в корпорации, улучшенные самолеты обладают тем же потенциалом, что и новые F/A-18 Block III, которые поставляются с производственной линии Boeing.

По данным IISS, на начало 2024 года на вооружении американского флота состояло 22 эскадрильи F/A-18E (323 машины) и 10 F/A-18F (250 самолетов). Работы по модернизации истребителей ведутся на мощностях в Сент-Луисе и Сан-Антонио; к ним должен подключиться завод в Сан-Диего. Таким образом, к модернизации F/A-18 будет привлечено три производственные линии с целью ускорения процесса.

F/A-18 Block III Super Hornet – новейший высокоэффективный, доступный по цене тактический самолет, находящийся на вооружении ВМС США. Он является основой авиакрыла авианосцев ВМС США в настоящее время и на десятилетия вперед

- заявили в корпорации.

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Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
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Авианосец
ИТ
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