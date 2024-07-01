Основа авиакрыла американского флота: ВМС США начали получать модернизированные истребители F/A-18 Block III Super Hornet

Источник изображения: topwar.ru
F/A-18 Block III Super Hornet
Компания Boeing завершила работы по модернизации и продлению срока службы первых двух истребителей F/A-18 Super Hornet, доведя их до уровня Block III (SLM). Данные машины были получены ВМС США, на вооружении которых они состоят.
- отметили в корпорации.
Обновление Block III включает в себя дисплей большой площади и более мощные вычислительные возможности бортового компьютера.
Как заявили в корпорации, улучшенные самолеты обладают тем же потенциалом, что и новые F/A-18 Block III, которые поставляются с производственной линии Boeing.
По данным IISS, на начало 2024 года на вооружении американского флота состояло 22 эскадрильи F/A-18E (323 машины) и 10 F/A-18F (250 самолетов). Работы по модернизации истребителей ведутся на мощностях в Сент-Луисе и Сан-Антонио; к ним должен подключиться завод в Сан-Диего. Таким образом, к модернизации F/A-18 будет привлечено три производственные линии с целью ускорения процесса.
- заявили в корпорации.