Войти
ТАСС

Вучич заявил о заинтересованности Запада в территориях России и ее ресурсах

496
0
0
Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: REUTERS/ Marko Djurica

Президент Сербии отметил, что представителям Запада безразличны потери украинцев и россиян в зоне конфликта

БЕЛГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Запад заинтересован в территориях России и ее богатых ресурсах, его представителям безразличны потери украинцев и россиян в зоне конфликта. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

"Никто не хочет немедленного прекращения огня, который предлагается планом КНР. Все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не беспокоит то, сколько погибнет украинцев. <…> Потому что у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и всего, что им нужно", - отметил Вучич, приведя в пример идеи Скандинавских стран, в соответствии с которыми, "Россия не заслужила обладать такой территорией, это является достоянием всего мира".

Ранее Вучич подчеркивал, что завершение украинского конфликта в настоящее время невозможно, несмотря на предложенную Китаем инициативу.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сербия
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.12.2012
В интересах обеспечения обороны и безопасности
28.11.2012
Бе-200: государственный самолет-амфибия
16.01.2012
Война НАТО в Ливии: анализ, уроки
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
10.05.2011
Подготовка к выставке MILEX-2011 вступила в завершающую стадию
18.02.2010
Сотканы из противоречий
09.10.2008
Украина нелегально торговала оружием при всех президентах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 20:15
  • 2297
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:14
  • 115
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
  • 01.07 18:19
  • 1
В боевую экипировку нового поколения внедрили систему робототехнического обеспечения
  • 01.07 18:08
  • 1
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 01.07 18:01
  • 1
ВСУ используют американские боеприпасы при ведении огня советской самоходкой «Пион»
  • 01.07 16:56
  • 4
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.07 16:39
  • 0
Ответ не понравится Киеву
  • 01.07 11:33
  • 1
The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран
  • 01.07 11:26
  • 1
NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат
  • 01.07 10:08
  • 1
"Наша длинная рука". Какое новое оружие испытали американцы