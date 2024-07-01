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Военное обозрение

США завершили летные испытания гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

Летные испытания гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Пентагоном

Минобороны США сообщило о том, что создаваемая Пентагоном гиперзвуковая ракета завершила комплексные летные испытания.

Никаких подробностей о ходе тестирования нового оружия и его характеристиках не приводилось, за исключением того, что запуски осуществлялись с полигона на острове Кауаи, Гавайи.

Ранее, в апреле 2022 года, военное ведомство США заявляло, что гиперзвуковая ракета, разрабатываемая Lockheed Martin, развила скорость свыше 5 Махов, достигла высоты примерно 12 км и преодолела дистанцию около 550 км.

Как указывается в последнем сообщении, испытания гиперзвуковой ракеты позволили сделать шаг вперед в деле реализации двух программ – CPS и LRHW.

Проект CPS («быстрый конвенциальный удар»), порученный компании Dynetics, предусматривает создание планирующего изделия с большой дальностью действия, коротким временем полета и высокой устойчивостью к средствам обороны противника. Данная система должна быть способна нанести удар высокоточным конвенциальным средством поражения в любую точку мира в течение одного часа аналогично ядерной МБР.

LRHW («гиперзвуковое оружие большой дальности»), создаваемый Lockheed Martin, относится к классу «поверхность-поверхность» средней дальности и разрабатывается для нужд армии и флота (как для корабельного, так и подводного базирования). Система представляет собой ракетный ускоритель, который несет в носовом обтекателе планирующий корпус, запускаемый при достижении носителем необходимой высоты и скорости и планирующий с гиперзвуковой скоростью к цели.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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