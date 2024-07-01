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ТАСС

Зеленский заявил о возможности переговоров с РФ через посредников

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Alessandro della Valle/ Pool via REUTERS

Президент Украины считает, что в качестве посредников могут выступить представители стран с любых континентов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Украина считает возможными переговоры с Россией через посредников, в роли которых могут выступить представители любой страны. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.

"Украина может найти модель [переговоров], при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Киев провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, впервые такая модель была использована при подписании соглашения о зерновом коридоре, когда Киев и Москва параллельно договаривались с ООН и Турцией. "Два зеркальных соглашения, которые Турция и ООН подписали с Украиной и отдельно с представителями России. Это сработало. Честно скажу, довольно долго работал этот зерновой коридор", - отметил он.

Такая модель, по его мнению, может быть использована и при урегулировании вопросов "территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства". При этом он считает, что в качестве посредников могут выступить представители стран с любых континентов, "чтобы никто не говорил, что только коллективный Запад [является партнером Киева]". "Наши партнеры не только Европа и США, но также [страны] с многих континентов, включая Азию, тихоокеанское направление, а также африканцы, Латинская Америка. Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, он должен разбираться с представителям Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель", - заявил он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в YouТube.

28 июня Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт и намерена подготовить свой детальный план его урегулирования в 2024 году. В частности, по его словам, Киев готовит "три детальных плана" в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными. К концу года будут разработаны и все другие пункты "формулы мира", сказал он. 27 июня во время поездки в Брюссель на саммит Евросоюза Зеленский также говорил, что Украина не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь на поле боя. 

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