На Хайнане первый коммерческий космодром КНР готов к эксплуатации

Первый запуск планируется осуществить в 2024 году

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Китай готов приступить к эксплуатации первого в стране космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на руководство стартовой площадки.

Как уточняется, объект официально соответствует всем требованиям. 30 июня там прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя.

По словам руководителя компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньляна, первый запуск планируется осуществить в 2024 году. Он отметил, что в дальнейшем новый космодром планируется расширить, оборудовать дополнительными стартовыми площадками.

Строительство коммерческой звездной гавани КНР на Хайнане было завершено в начале июня. Вскоре оттуда планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12".

Пятая китайская площадка для космических запусков

После ввода в эксплуатацию этот объект станет пятым наземным пусковым комплексом Китая. Проект реализован при участии Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности и Группы китайских спутниковых сетей. Возведением объектов занималась Китайская аэрокосмическая строительная группа.

Помимо коммерческой площадки в Вэньчане есть государственный космодром (построен в 2009 году и запущен в эксплуатацию в 2016 году) - это одна из пока еще четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5. Последняя обладает максимальной массой (859-879 тонн) среди всех национальных аналогов.

С государственного космодрома Хайнаня были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотные аппараты для исследования Луны "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". Кроме того, благодаря Вэньчану Китай вывел на орбиту множество спутников.