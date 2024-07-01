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На Западе признали разрушительный эффект российских ФАБ-3000

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Меркурис: российские КАБ ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры ВСУ

Российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) ФАБ-3000 разрушительны для военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), результаты их применения ужасают. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Русские начали применять новую ФАБ-3000, и, очевидно, она обладает разрушительным эффектом. Это совершенно гигантская бомба, которая весит три тонны. Как я уже говорил, результаты ее применения ужасают», — заявил аналитик, признав разрушительный эффект российских авиабомб при их применении против стратегической и военной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем пункт управления Вооруженных сил Украины в Нью-Йорке в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. В результате удара уничтожено до 60 украинских солдат и 4 автомобиля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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