Стало известно об уязвимости переданных Украине самолетов обнаружения

MWM: переданные Украине самолеты обнаружения Saab 340 уязвимы для ВС России

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 уязвимы для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что Saab 340 на вооружении ВСУ столкнутся с широким арсеналом средств класса «земля — воздух», а также действиями истребителей МиГ-31 ВКС России. Также аэродромы развертывания шведских самолетов будут подвержены ударам ВС России.

«Saab 340 будут крайне уязвимы», — подчеркнули авторы MWM. Отдельно отмечается возможность поражения самолетов ракетами класса «воздух — воздух» Р-37М.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о планируемом размещении переданных ВСУ американских истребителей F-16 на территории Украины. По его словам, данный потенциал Киева должен размещаться на территории страны.