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ТАСС

Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с авиабомбами РФ

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Сброс корректируемых малогабаритных бомб КАБ-20С с беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р" в ударном варианте в ходе совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" 11.09.2021
Сброс корректируемых малогабаритных бомб КАБ-20С с беспилотного летательного аппарата "Форпост-Р" в ударном варианте в ходе совместных стратегических учений Вооруженных Сил России "Запад-2021" 11.09.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Президент Украины также попросил у Запада ракеты большой дальности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Системы Patriot не обеспечат Украине надежную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ), заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer, в очередной раз попросив у Запада ракеты большой дальности.

"Patriot не может бороться против КАБа", - сказал он. Он подчеркнул высокую стоимость Patriot, признав, что в борьбе против российских КАБов у Украины не будет необходимого количества этих ракет.

"Если мы с вами возьмем стоимость ракеты Patriot и количество ракет Patriot и возьмем КАБы, то тысячи в месяц [ракет Patriot] у нас никогда не будет. Я вам скажу честно, что и сотни [ракет] Patriot в месяц у нас не будет. Потому что каждая ракета [стоит] более $3 млн, и вопрос не только в деньгах, потому что их просто столько не выпускают", - сказал он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в YouTube.

При этом он в очередной раз поставил вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь РФ.

Власти Украины постоянно сетуют на нехватку систем ПВО и ракет к ним, требуя от западных союзников новых поставок. В начале июня Зеленский заявлял, что Киев достиг договоренностей со странами Запада о поставках дополнительных систем ПВО. Их количество и другую уточняющую информацию он не привел. 28 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получит три системы противовоздушной обороны Patriot, несколько других систем и ракеты к ним от стран Запада.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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