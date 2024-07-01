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ТАСС

В КНР стендовое испытание ракеты Tianlong-3 завершилось аварией

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Источник изображения: Oriental Image via Reuters Connect, архив

В процессе испытания произошло "структурное нарушение" в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате она оторвалась от тестовой площадки и взлетела

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Китайская Space Pioneer в воскресенье осуществила неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3. Об этом говорится в сообщении аэрокосмической компании, опубликованном в WeChat.

Как уточняется, авария произошла в 15:43 по пекинскому времени (10:43 мск) в городе Гунъи (центральная провинция Хэнань). В процессе испытания произошло "структурное нарушение" в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате она оторвалась от тестовой площадки и взлетела.

Затем на ракете отключилось компьютерное оборудование, она упала в горном районе примерно в 1,5 км от места проведения испытаний. В результате удара о землю ее корпус распался на части. Никто не пострадал.

Tianlong-3 - жидкотопливная ракета, по характеристикам, как утверждается, сопоставимая с Falcon 9 компании SpaceX. Ее диаметр составляет 3,8 м, а взлетная масса - 590 тонн. Она будет способна доставить на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную - 14 тонн.

"Мы как можно скорее устраним дефекты и приступим к созданию, а также испытанию новых продуктов", - подчеркивается в сообщении Space Pioneer.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

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Страны
Китай
Компании
SpaceX
Проекты
ИТ
Луна
Марс
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