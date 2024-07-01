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Военное обозрение

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 внезапно стартовала в ходе статистических испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель Tianlong-3 («Тяньлун-3») с возвращаемой первой ступенью упала во время испытаний. Инцидент произошел в городе Гунъи провинции Хэнань. Об этом сообщает китайская пресса.

Как утверждается, китайцы не планировали сегодня запуск ракеты, проводились статические испытания. Однако тяга девяти двигателей первой ступени была до того велика, что ракета стартовала в небо и поднялась на значительную высоту. После того, как двигатели заглохли, ракета упала недалеко от жилого района города Гунъи. По имеющимся данным, от падения ракеты никто не пострадал.

Как заявили в компании Space Pioneer (Tianbing Technology), разрабатывающей ракету-носитель «Тяньлун-3», причиной взлета ракеты оказалась плохая фиксация и слишком большая тяга двигателей первой ступени. Компания разрабатывает китайский аналог ракеты Falcon 9, разработанной компанией Space X Илона Маска. Первая ступень, которая должна стать возвращаемой, оснащена девятью двигателями Tianhuo-12, работающими на кислородно-керосиновой смеси. Тяга одного двигателя составляет 110 тонн.

Первый полет ракеты Tianlong-3 планировался в сентябре этого года, старт должен был состояться с аэродрома Хайнань. По-видимому, план испытаний будет скорректирован с учетом непредвиденного старта. Ракета-носитель Tianlong-3 разрабатывается специально для создания низкоорбитальной спутниковой интернет-группировки. Диаметр корпуса «Тяньлун-3» составляет 3,8 метра, взлетная масса — 590 тонн. Ракета позволяет выводить на орбиту 14 тонн полезной нагрузки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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