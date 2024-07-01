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РИА Новости

Российские военные корабли покинули Баку

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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт

БАКУ, 30 июн - РИА Новости. Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, покинули бакинский порт. В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, состоялись также товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками.

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Азербайджан
Россия
Проекты
КФ
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